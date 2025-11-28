Егор Сурин: «Хотел бы увидеться с Роналду, это моя мечта. Великий человек. Но не с Месси»

Егор Сурин мечтает встретиться с Криштиану Роналду.

Хоккеист «Локомотива » Егор Сурин отметил, что хотел бы встретиться с футболистом Криштиану Роналду.

«Хотел бы увидеться с Роналду, в каком-то смысле это моя мечта. Великий человек. Но не с Месси.

Запишу кружок Радулову, что не подошел к нему, он болеет за Месси. Тут на меня Радулов повлиять не смог», – сказал 19-летний нападающий Сурин.