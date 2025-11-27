Десятков о 2:4: «В 3-м периоде ЦСКА уже пытался играть по счету, думая о победе. Это сыграло «Ладе» на руку, но мы не сумели дожать»

Павел Десятков подвел итоги матча «Лады» с ЦСКА.

Главный тренер «Лады» Павел Десятков поделился мыслями после матча с ЦСКА (2:4).

– Проиграли первый период, начало матча. Причем, грубо говоря, у нас вывалилось одно звено.

– Как удалось включиться в игру при счете 0:3?

– К сожалению, наша команда подвержена эмоциям, чего не должно быть. И эти заброшенные шайбы придают импульс. Начинаются и правильные действия, и работа больше идет по взятию ворот.

Сегодня соперник в первых двух периодах мало что нам позволял. В том числе в большинстве у нас мало что получалось. А в третьем периоде сыграла совокупность факторов – и ЦСКА уже пытался играть по счету, думая о победе. Это нам сыграло на руку, но мы не сумели дожать.

– Прошлый матч осенью вы проиграли ЦСКА в Москве со счетом 2:7. Что удалось улучшить?

– Если из той игры забрать начало матча, а из этой – концовку, то в целом получилось бы интересно, – сказал Десятков.