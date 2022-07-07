«Челси» показал домашнюю форму с голубым воротником. Она посвящена легендарному тренеру клуба Дрейку

представил новую домашнюю форму, посвященную легенде клуба Теду Дрейку.

Основной цвет домашнего комплекта от компании на сезон-2022/23 – синий.

В 2022 году исполняется 70 лет с того момента, как Дрейк стал тренером «Челси». Через домашнюю форму клуб хочет продемонстрировать его влияние на историю клуба. Во главе с Дрейком «Челси» впервые в своей истории выиграл чемпионат Англии – это произошло в 1955 году.

Как пишет пресс-служба «Челси», Дрейк проделал большую работу по модернизации работы клуба за пределами поля. По решению Дрейка в 1952 году «Челси» сменил эмблему, чтобы избавиться от образа «пенсионеров», который использовался в предыдущем логотипе. Тогда основным прозвищем «Челси» стало «синие» – Дрейк считал, что оно больше подходит динамичной команде, которую он выстраивал.

Это прозвище «Челси» используется до сих пор – и клуб отразил это в дизайне воротника новой домашней формы.

Фото: сайт «Челси»