Американская баскетболистка Бриттни Грайнер признала вину в суде

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер, арестованная в России по обвинению в контрабанде наркотиков, признала вину в суде.

«Мисс Грайнер заявляет, что признает вину. У нее не было умысла на провоз багажа с наркотиками, не было умысла на преступление, так как она собиралась впопыхах», – заявил в суде переводчик.

В четверг, 7 июля, в Химкинском суде прошло второе заседание по делу. Суд допросил двух свидетелей обвинения, которые были понятыми при личном досмотре баскетболистки на таможне. Грайнер ходатайствовала, чтобы ее допросили позже, поскольку ей требуется время, чтобы подготовиться.

Следующее заседание состоится 14 июля в 14.30, суд допросит Грайнер.

Баскетболистка УГМК и сборной США Бриттни Грайнер была задержана 17 февраля в аэропорту Шереметьево. При прохождении таможни прилетевшая из Нью-Йорка спортсменка привлекла внимание служебной собаки. При досмотре багажа у нее нашли вейпы, жидкость в которых, как позднее подтвердил эксперт, содержала гашишное масло.

Двукратной олимпийской чемпионке вменяют контрабанду наркотиков (ч. 2 ст. 229.1 УК РФ) и их незаконную перевозку (ч. 1 ст. 228 УК РФ). По первой статье ей грозит от пяти до десяти лет заключения, по второй — от штрафа до лишения свободы на срок до трех лет.

1 июля состоялось первое судебное заседание по делу Грайнер. В зале суда присутствовали сотрудники посольства США. Прокурор зачитал обвинительное заключение, были допрошены два свидетеля. Заседание было отложено на 7 июля для вызова свидетелей, не явившихся в суд.

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