Главный тренер «Металлурга » Андрей Разин высказался о возможности сделать Владимира Ткачева центрфорвардом.

– Вы сделали Канцерова из крайнего центрфорвардом. Может, и с Ткачевым это получится?

– Еще летом на Матче года я поставил Вовку в центр, но коллеги уговорили поставить его на край. И я сказал Вовке в шутку: «Будешь играть в «Магнитке» – поставим тебя в центр».

Да, у Ткачева есть много преимуществ – катание, видение площадки, предвидение ситуации. Но в плане силовой борьбы за нейтральную шайбу он не совсем годится на центрального.

Ромка Канцеров получше в этом, а Вовку хочется освободить от этой черновой работы. Он больше силен в игре с шайбой. Вообще потенциально сильнее Мишка Федоров в игре в центре. Вот об этом можно подумать. У парня есть стартовая скорость, катание, видение площадки. А может, и Нечаев стрельнет, – сказал Разин.