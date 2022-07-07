Надаль об отказе от «Уимблдона»: «Я не могу выиграть два матча. Из уважения к себе я не хочу выходить на корт, когда не могу бороться на максимуме»

прокомментировал то, что снялся с .

«Как вам уже известно, у меня надрыв мышцы живота. Я весь день думал об этом решении. Но если я продолжу играть, то травма только усугубится. И мне очень грустно это говорить.

Я принял это решение, потому что не могу выиграть два матча. Я не могу подавать с нормальной скоростью. Более того, я не могу выполнять нормальное движение на подаче.

В каком-то смысле из уважения к себе я не хочу выходить на корт, когда не могу бороться на максимуме.

Проблемы с животом появились по ходу турнира, но мне удавалось их более-менее контролировать. После вчерашнего матча стало очевидно, что небольшая проблема стала серьезной

Обычно на восстановление от такой травмы требуется 3-4 недели. Через неделю я уже смогу тренироваться на задней линии, без подачи».

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