«Монреаль» вернул Блэйза, забрав его с драфта отказов «Торонто». Форвард перешел в «Лифс» тем же путем в октябре и набрал 1+2 в 8 играх в сезоне

«Монреаль» вернул Самуэля Блэйза, забрав его с драфта отказов «Торонто».
Форвард Самуэль Блэйз вернулся в «Монреаль» через драфт отказов, куда его выставил «Торонто».
В октябре игрок перешел из «Канадиенс» в «Лифс» аналогичным способом.
За «Торонто» он провел 8 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 3 (1+2) очка.
Напомним, что 1 июля этого года экс-нападающий «Сент-Луиса» и «Рейнджерс» подписал контракт с «Монреалем» на год и 775 тысяч долларов.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт «Монреаля»
