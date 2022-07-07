«МЮ» готов выслушать предложения по Роналду. Мендеш убеждает клубы подписать его из-за «эффекта Криштиану» – роста соцсетей и числа спонсоров

«Манчестер Юнайтед» может отпустить этим летом.

Sky Sports утверждает, что английский клуб готов выслушать предложения по 37-летнему нападающему, который четвертый день подряд пропустил тренировку команды.

Однако публично «Манчестер Юнайтед» придерживается прежней позиции и настаивает на том, что не собирается продавать португальца. «МЮ» хочет, чтобы Роналду сам принял окончательное решение, и дает ему возможность передумать и остаться в команде.

Агент форварда на протяжении нескольких недель общался с представителями разных клубов и указывал на «эффект Криштиану». Под этим понятием подразумевается рост числа спонсоров и охватов в соцсетях, а также влияние на «новые рынки».

С Мендешем общались представители , «Баварии», «Барселоны» и .

Ранее стало известно, что 37-летний форвард хочет покинуть этим летом. Одна из причин – недовольство португальца трансферной кампанией клуба. Также он хочет играть в Лиге чемпионов.

В минувшем сезоне Криштиану забил 24 гола и отдал 3 передачи в 39 матчах за «МЮ» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.

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