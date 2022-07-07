У ЦСКА первая победа при Федотове – над «Сочи». Армейцы стали последними на Кубке PARI Премьер

ЦСКА добился первой победы после назначения Владимира Федотова главным тренером.
Армейцы обыграли прежнюю команду специалиста, «Сочи», со счетом 2:1. Матч проходил в рамках Кубка PARI Премьер.
Московский клуб проиграл все 3 предыдущие предсезонные встречи с общим счетом 0:7.
Несмотря на победу, ЦСКА занял последнее место на Кубке PARI Премьер, уступив третью строчку сегодняшнему сопернику из-за худшей разницы забитых и пропущенных голов. У обеих команд по 3 очка.
Выиграл турнир «Зенит» (7 баллов), вторым стал «Пари НН» (5).