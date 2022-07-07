У ЦСКА первая победа при Федотове – над «Сочи». Армейцы стали последними на Кубке PARI Премьер

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ЦСКА добился первой победы после назначения Владимира Федотова главным тренером.

Армейцы обыграли прежнюю команду специалиста, «Сочи», со счетом 2:1. Матч проходил в рамках Кубка PARI Премьер.

Московский клуб проиграл все 3 предыдущие предсезонные встречи с общим счетом 0:7.

Несмотря на победу, ЦСКА занял последнее место на Кубке PARI Премьер, уступив третью строчку сегодняшнему сопернику из-за худшей разницы забитых и пропущенных голов. У обеих команд по 3 очка.

Выиграл турнир «Зенит» (7 баллов), вторым стал «Пари НН» (5).

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