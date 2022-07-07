Федотов в армии живет в отдельной комнате с телефоном. На него «смотрят как на звезду» («Матч ТВ»)

Стали известны условия пребывания в учебной части Северодвинска.

Хоккеист живет в отдельной комнате, а не в общей казарме учебной части. В этой комнате есть телефон.

«Это как пионерский лагерь, никакой дедовщины нет.

А к Федотову там очень хорошее отношение. На него там смотрят как на звезду. А сам он ведет себя спокойно как удав», – сказал источник .

1 июля Федотов был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Хоккеист попросил медицинскую помощь в сборном пункте военкомата и был доставлен в военно-морской госпиталь.

В итоге обладатель Кубка Гагарина в составе был призван в армию и отправлен в Северодвинск. В мае он подписал контракт с «Филадельфией».

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