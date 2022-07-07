Федотов в армии живет в отдельной комнате с телефоном. На него «смотрят как на звезду» («Матч ТВ»)

Стали известны условия пребывания Ивана Федотова в учебной части Северодвинска.
Хоккеист живет в отдельной комнате, а не в общей казарме учебной части. В этой комнате есть телефон.
«Это как пионерский лагерь, никакой дедовщины нет.
А к Федотову там очень хорошее отношение. На него там смотрят как на звезду. А сам он ведет себя спокойно как удав», – сказал источник «Матч ТВ».
1 июля Федотов был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Хоккеист попросил медицинскую помощь в сборном пункте военкомата и был доставлен в военно-морской госпиталь.
В итоге обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА был призван в армию и отправлен в Северодвинск. В мае он подписал контракт с «Филадельфией».
Что нужно знать об Иване Федотове: родился в Финляндии, тренировался у спецназовцев США, прыгал со скалы на Кубе