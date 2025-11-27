  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Заварухин об 1:3 от «Спартака»: «Основное – не хватило голов, не смогли воспользоваться моментами. Не скажу, что были медленнее соперника»
2

Заварухин об 1:3 от «Спартака»: «Основное – не хватило голов, не смогли воспользоваться моментами. Не скажу, что были медленнее соперника»

Николай Заварухин подвел итоги матча «Автомобилиста» против «Спартака».

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин высказался о поражении в матче против «Спартака» (1:3). 

– Хорошее начало с нашей стороны, контролировали шайбу, владели инициативой, забили гол, но в концовке периода контратаку пропустили, нельзя было так играть в концовке, надо было сыграть строже. Основной момент – игра в неравных составах, которая повлияла на исход матча.

– Недельная пауза как на вас сказалась?

– Мы неплохо начали матч. Пустые ворота были, в перекладину попадали, по броскам было [преимущество]. Основное – не хватило голов, не смогли воспользоваться моментами. Не скажу, что были медленнее соперника.

– Какой позитив можете отметить по сегодняшнему матчу?

– Много моментов создали в атаке, много времени провели [в атаке]. Негатив – то, что не забили. Не понравилось, что шайба в большинстве медленно ходила, соперник успевал подстраиваться, перекрывал линии броска.

– Как оцените возвращение Никиты Трямкина в состав?

– Дал драйва, силовые приемы неплохие. Он долго не играл, надеюсь, через игры придет в норму, – сказал Заварухин.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
logoАвтомобилист
logoЧемпионат.com
logoКХЛ
logoСпартак
logoНиколай Заварухин
logoНикита Трямкин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Жамнов после 3:1 с «Автомобилистом»: «Для «Спартака» плей-офф уже начался, наверное. Надо стараться правильно играть каждый матч, идти шаг за шагом»
27 ноября, 19:51
Камбэк «Нефтехимик» – «Авангард», «Трактор» с рекордом, праймовый СКА, Гомоляко в студии | КХЛ
27 ноября, 17:33
«Спартак» выиграл у «Автомобилиста» – Ружичка с дублем. Показывали на ВидеоСпортсе’’
27 ноября, 17:00
Главные новости
Каменский о матчах России с Беларусью: «ФХР и КХЛ делают все, чтобы искать новых соперников, но ситуация остается прежней. Сейчас у нас просто нет других возможностей»
5 минут назад
ФХР поздравила с Днем матери: «Мама жизнь подарила. Мир подарила мне и тебе ❤️»
20 минут назадФото
Лутфуллин о штабе СКА: «За ошибки не ругают. Скорее, объясняют и поправляют. Нет такого, чтобы сразу в запас посадили, с игры сняли или обругали, все в комфортном режиме»
45 минут назад
Квартальнов о травме Шипачева: «Он уехал в госпиталь на обследование. Пока нет никакой информации»
сегодня, 10:18
«Динамо» подписало пробный контракт с Галимовым
сегодня, 09:59
НХЛ. «Вашингтон» в гостях у «Айлендерс», «Чикаго» сыграет с «Анахаймом», «Каролина» примет «Калгари», «Даллас» против «Оттавы»
сегодня, 09:58
«Динамо» Минск выиграло 7 из 8 последних матчей – сегодня 4:1 с «Адмиралом». Команда Квартальнова идет 1-й на Западе
сегодня, 09:50
КХЛ. «Адмирал» уступил «Динамо» Минск, «Амур» проиграл «Сочи», «Ак Барс» против «Шанхая»
сегодня, 09:39
Торопченко был удален до конца матча с «Ютой» после столкновения коленом в колено с Кули
сегодня, 09:38Видео
Кирилл Сафронов: «Когда Ротенберг работал в СКА, за клубом было интересно наблюдать. Если он почувствует в себе силы возглавить «Динамо», это будет отличным вариантом»
сегодня, 08:46
Ко всем новостям
Последние новости
Тренер «Сочи» Михайлов об 1:0 с «Амуром»: «Хорошая игра всей команды и нашего вратаря. Мы внесли коррективы по сравнению с прошлыми матчами, это дало результат»
34 минуты назад
Тамбиев об 1:4 от «Динамо» Минск: «Игра спецбригад, мелочи и нюансы – тут соперник выглядел получше. У меня к ребятам нет претензий. Они что могли, то исполнили»
58 минут назад
Андриевский о 0:1 от «Сочи»: «Весь 1-й период плохо играли, здесь все и кроется. Наверное, мы не достучались до ребят, что-то неправильно объяснили. Будем думать, что делать дальше»
сегодня, 10:13
«Сочи» прервал серию из 3 поражений, обыграв «Амур» (1:0). Самсонов сделал шатаут, отразив 39 бросков, Кагарлицкий забил гол
сегодня, 09:20
Гендиректор «Шанхая» о недопуске фанатов в джерси «Дрэгонс» в Ледовый: «Какая-то странная ошибка и непонимание регламента. Позиция КХЛ была удивительна»
сегодня, 08:59
Шипачев получил травму в матче с «Адмиралом» после силового приема Шэна у борта
сегодня, 08:35Видео
«Трактор» подписал пробный контракт с Лозебниковым
сегодня, 08:16
Нелсон с 2+2 и 600-м очком в НХЛ, Гики и Хэйгл с дублями – звезды дня в лиге
сегодня, 07:45
19-летний Селебрини набрал 100 очков в НХЛ – за 96 матчей. Только 7 игроков во главе с Кросби были моложе на момент достижения этой отметки
сегодня, 07:30
Кузьменко без очков в 9 матчах подряд – 11 бросков и «минус 5» на отрезке. У форварда «Лос-Анджелеса» 3+4 в 22 играх в сезоне
сегодня, 06:58