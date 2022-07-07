Капризов решит вопрос с военкоматом до конца недели. Он предоставит обновленную справку об учебе в РАНХиГС

Теги Миннесота НХЛ Кирилл Капризов Матч ТВ Хоккей

Кирилл Капризов решит все вопросы с военкоматом до конца недели.

Ранее появилась информация о том, что Капризов мог купить военный билет. Отец хоккеиста опроверг эти сообщения.

По информации «Матч ТВ», представители форварда «Миннесоты» на этой неделе предоставят в уфимский военкомат обновленную справку об обучении хоккеиста на очной форме в РАНХиГС, что позволит решить вопрос об отсрочке от армии.

Единственным вопросом от военкомата к Капризову было предоставление справки из университета, которую необходимо обновлять ежегодно.

25-летний хоккеист будет учиться в РАНХиГС еще два года.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные