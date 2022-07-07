Футболистки сборной Англии из-за менструации просят Nike отказаться от формы с белыми трусами

Женская сборная Англии может изменить форму из-за менструальных циклов.

Как передает The Telegraph, игроки выразили обеспокоенность необходимостью выступать в футбольных трусах белого цвета даже тогда, когда у них месячные. Этот вопрос был затронут в разговоре с официальным производителем формы, компанией Nike.

«Надеюсь, они изменят цвет. Здорово выступать в полностью белой форме, но порой, когда наступает то самое время, это непрактично.

Мы справляемся с этим как можем. Мы обсудили все внутри команды и передали », – сказала Бет Мид, забившая единственный гол Англии в ворота Австрии (1:0) на Евро-2022.

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