«Спартак» победил «Автомобилист» – 3:1, Ружичка набрал 2+1. ВидеоСпортс’’ показывал матч Fonbet КХЛ

«Спартак» победил «Автомобилист» в рамках Fonbet КХЛ.

«Спартак» обыграл «Автомобилист» (3:1) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

Нападающий московского клуба Адам Ружичка набрал 3 (2+1) балла в этой игре.

«Спартак» выиграл 2-й матч подряд и идет 6-м в таблице Запада с 35 очками в 31 игре.

«Автомобилист» занимает 4-е место на Востоке с 35 баллами в 31 матче.

ВидеоСпортс’’ показывал игру в прямом эфире .

Таблица Fonbet Чемпионата КХЛ

Статистика Fonbet Чемпионата КХЛ

Каждый четверг – матч недели Fonbet КХЛ на Спортсе’’! Все матчи Fonbet КХЛ можно смотреть на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс