«Спартак» победил «Автомобилист» – 3:1, Ружичка набрал 2+1. ВидеоСпортс’’ показывал матч Fonbet КХЛ
«Спартак» победил «Автомобилист» в рамках Fonbet КХЛ.
«Спартак» обыграл «Автомобилист» (3:1) в матче FONBET чемпионата КХЛ.
Нападающий московского клуба Адам Ружичка набрал 3 (2+1) балла в этой игре.
«Спартак» выиграл 2-й матч подряд и идет 6-м в таблице Запада с 35 очками в 31 игре.
«Автомобилист» занимает 4-е место на Востоке с 35 баллами в 31 матче.
ВидеоСпортс’’ показывал игру в прямом эфире.
Статистика Fonbet Чемпионата КХЛ
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
