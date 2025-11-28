Каменский о церемонии «Вашингтона» в честь Овечкина: «Радует, что в Америке такое отношение к нашим великим хоккеистам. К рекордам там относятся одинаково, вне зависимости от национальности»
Олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский высказался о торжественной церемонии «Вашингтона» в честь Александра Овечкина.
Перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (4:3) российского форварда наградили за 900 голов и 1500 матчей в регулярках.
Овечкин является рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах.
«У Овечкина каждый гол – это рекорд. Радует, что в Америке такое отношение к нашим великим хоккеистам. К рекордам там относятся одинаково, вне зависимости от национальности.
Саша – величайший хоккеист и хороший человек. Хочется поздравить его, и пусть он и дальше радует нас своими рекордами», – сказал Каменский.
