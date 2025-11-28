Никитин о ЦСКА: «Некоторые игроки не понимают, насколько все плохо, думают, это часть сказки, которая вот-вот начнется. Фанфары, которые прозвучали до старта чемпионата, сбили ориентиры»

Игорь Никитин высказался о ситуации в ЦСКА.

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался о результатах команды в сезоне-2025/26.

ЦСКА набрал 31 очко в 31 матче и занимает 9-е место в Западной конференции.

– Ваш ассистент Дмитрий Юшкевич говорил, что к Новому году все наладится. Но говорил он это в сентябре, когда все выглядело не так плохо. Сейчас сроки переносятся?

– Мы в штабе не принимаем, что у нас все плохо. Проблема в другом: некоторые игроки, похоже, сами не понимают, насколько все плохо. Они думают, что это просто часть какой-то сказки, которая вот-вот начнется.

Если вспомнить наш первый домашний матч, я на пресс-конференции сказал: только сильная команда может правильно оценить, что с ней происходит. Фанфары, которые прозвучали еще до старта чемпионата, сбили ориентиры.

Когда мы наконец поймем, что у нас все действительно плохо, примем это – тогда оттолкнемся от той ситуации, что сейчас происходит, и она пойдет на пользу.

– Мы поговорили, но я не почувствовал оптимизма и уверенности в том, что все наладится. Как будто у вас нет желания «поставить кого-то в угол» и вернуть все на место.

– Время «ставить в угол» закончилось. Точку невозврата мы прошли в игре со СКА. Это была первая игра чемпионата, где ребята не сражались. Сейчас они увидят правила, которые объясняли и разжевывали – и которые все будут выполнять, – сказал Никитин.

