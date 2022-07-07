Вместо Гран-при России на «Сочи Автодроме» пройдет фестиваль «Ф#1» с участием «Сплина», «Зверей», Сукачева и Агутина: «Там, где ревут моторы, зазвучит музыка!»

Промоутер Гран-при России «Росгонки» проведет музыкальный фестиваль в дни отмененной гонки.

Этап «Формулы-1», намеченный на 23-25 сентября, отменили. Контракт на проведение последующих Гран-при России также был разорван.

В итоге «Росгонки» и «Нашествие» организуют музыкальный проект «Фестиваль #1» («Ф#1») в те же даты – 24 и 25 сентября. На выступят «Сплин», «Звери», Гарик Сукачев, Леонид Агутин, «Чайф», «Пикник», «Елка», Uma2rman, Найк Борзов и другие музыканты.

«Там, где ревут моторы, теперь зазвучит музыка!» – отмечается в анонсе мероприятия.

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