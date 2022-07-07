Бальбуэна приостановит контракт с «Динамо» («СЭ»)

Защитник Фабиан Бальбуэна покинет «Динамо» этим летом.

По данным «Спорт-Экспресса», парагваец воспользуется разрешением ФИФА и приостановит контракт с московским клубом.

При этом, как отмечает журналист Константин Алексеев, Бальбуэна пока тренируется с «Динамо».

Сообщалось, что Бальбуэна может может перейти в «Коринтианс». На прошлой неделе бразильский клуб арендовал у «Зенита» форварда Юри Алберто.

В минувшем сезоне 30-летний центральный защитник, присоединившийся к летом прошлого года, сыграл 31 матч за клуб во всех турнирах и забил 3 гола.

Полную статистику игрока сборной Парагвая можно изучить здесь.

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