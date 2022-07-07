Бальбуэна приостановит контракт с «Динамо» («СЭ»)

Теги премьер-лига Россия возможные трансферы Динамо Москва Фабиан Бальбуэна Спорт-Экспресс Футбол

Защитник Фабиан Бальбуэна покинет «Динамо» этим летом.

По данным «Спорт-Экспресса», парагваец воспользуется разрешением ФИФА и приостановит контракт с московским клубом.

При этом, как отмечает журналист Константин Алексеев, Бальбуэна пока тренируется с «Динамо».

Сообщалось, что Бальбуэна может может перейти в «Коринтианс». На прошлой неделе бразильский клуб арендовал у «Зенита» форварда Юри Алберто.

В минувшем сезоне 30-летний центральный защитник, присоединившийся к «Динамо» летом прошлого года, сыграл 31 матч за клуб во всех турнирах и забил 3 гола.

Полную статистику игрока сборной Парагвая можно изучить здесь.

Легионеры могут уезжать из РПЛ в любой момент. ФИФА продлила разрешение до 2023-го

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные