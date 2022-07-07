Более 2,5 тысяч Fan ID выдано с 4 июля, подано более 32 тысяч заявок. Об этом сообщило Минцифры

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Минцифры сообщило, что с 4 июля выдано более 2,5 тысяч Карт болельщика (Fan ID).

На оформление Карты болельщика подано более 32 тысяч заявлений с момента начала работы сервиса, сообщило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

По данным на 8:00 7 июля более 30 тысяч заявлений подано через портал Госуслуг, более 2 тысяч – оформлено в МФЦ. На данный момент выдано около 2,5 тысяч Карт болельщика.

Также министерство напомнило, что время обработки и проверки данных может занять до 72 часов.

Система оформления Fan ID сломалась в первый же день 🥴 Заявки просто отклонялись

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