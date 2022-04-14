На «СКА Арене» завершен монтаж металлоконструкций кровли. На 40% выполнено остекление теплого контура здания

На «СКА Арене» завершен монтаж несущих металлоконструкций центрального купола кровли.

20 ферм весом от 140 до 190 тонн каждая подняты на проектную отметку +35 метров. Максимальный пролет несущих конструкций купола составляет 113,5 м.

«Сегодня завершен один из основных этапов строительства арены, выполнена надвижка металлоконструкций купола кровли, и все 20 ферм общим весом 3700 тонн установлены в свое проектное положение», – сказал исполнительный директор строительной компании «СФЕРА» Анатолий Славинский.

Сейчас на площадке ведется черновая отделка помещений с 1-го по 5-й этажи арены, монтируются инженерные сети и лифтовое оборудование (из 37 смонтированы 8 лифтов, еще 6 находятся в монтаже), на 40% выполнено остекление теплого контура здания.