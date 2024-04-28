Пастрняк о Маршанде: «Он великолепен: работает в меньшинстве, выходит в самые важные моменты. За таким капитаном легко следовать»

Теги Торонто Бостон Кубок Стэнли НХЛ Брэд Маршанд Давид Пастрняк Хоккей

Давид Пастрняк высказался об игре капитана «Бостона» Брэда Маршанда.

В матче Кубка Стэнли «Брюинс» переиграли «Торонто» со счетом 3:1 (3-1).

35-летний Маршанд отметился 2 (1+1) очками. Заброшенная шайба стала для капитана «Бостона» 56-й в плей-офф за карьеру.

Он установил рекорд клуба по этому показателю, обойдя Кэма Нили.

«Брэд был великолепен в последних двух матчах. Он так много создает для нашей команды, и дело не только в результативности, но и в том, что Маршанд делает все на площадке: работает в меньшинстве, выходит в самые важные моменты.

Он определенно вел нас правильным путем в последних двух играх, а когда это делает твой капитан, за ним легко следовать», – сказал нападающий «Бостона» Давид Пастрняк.

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