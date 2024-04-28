Якушев о лимите в КХЛ: «5 легионеров – нормально. Помню, как Блаттер убеждал Путина, что нужно открыть границы, чтобы была сильная сборная по футболу»

Александр Якушев поддержал увеличение лимита на легионеров в КХЛ.

– Несмотря на отстранение россиян от международных соревнований, лига приняла решение по лимиту на легионеров в сторону увеличения (с 3 в минувшем сезоне до 5 в следующем – прим. Sports). Понимаете, зачем это сделано?

– Мне довелось однажды стать свидетелем встречи президента РФ Владимира Путина с тогдашним президентом ФИФА Йозефом Блаттером. На ней как раз была затронута тема легионеров, и Блаттер убеждал руководителя нашей страны, что для того, чтобы была сильная сборная, нужно открыть границы страны для иностранных футболистов.

В качестве примера он приводил Англию, где никакого лимита на легионеров не было. В командах АПЛ и тогда, да и сейчас было по 2-3 англичанина, но из 20 клубов можно было набрать футболистов на сильную сборную. Тренируясь с сильнейшими футболистами мира и играя против них в мачтах чемпионата, английские парни росли.

Пять легионеров в – нормальная цифра. Главное, чтобы к нам приезжали квалифицированные хоккеисты.

– А заметная в завершившемся сезоне тенденция, когда иностранцам, в которых сегодня сборная России совершенно не заинтересована, оформляют российские паспорта, вас не тревожит?

– Это действительно уловки, с помощью которых отдельные клубы стараются усилить свой состав и превзойти конкурентов. Думаю, это не пойдет на пользу нашему хоккею. Да и нет никаких гарантий, что они останутся в том же клубе на следующий сезон, а в России – после завершения карьеры, – сказал двукратный олимпийский чемпион.