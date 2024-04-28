Дроздов перейдет в ЦСКА из «Салавата». У клубов общий спонсор

Теги Салават Юлаев ЦСКА возможные переходы бизнес КХЛ Михаил Зислис Роснефть Иван Дроздов Спорт-Экспресс Хоккей

Иван Дроздов может перейти в ЦСКА из «Салавата Юлаева».

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис.

24-летний форвард в прошедшем регулярном чемпионате набрал 48 (24+24) очков в 65 играх. Он стал вторым по результативности в команде из Уфы. В Кубке Гагарина Дроздов отметился 8 (4+4) очками в 6 матчах.

Генеральным спонсором ЦСКА является «Роснефть». Ей принадлежит более 50% акций спонсора «Салавата Юлаева» – компании «Башнефть».

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2 комментария
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как они задолбали, оттяпать у Башкортостана жирный кусок могут в виде Башнефти, а содержать команду, которую спонсировала контора не хотят, когда нажруться, тащут лучших в ЦСКА свой, а Салават по боку
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https://www.youtube.com/watch?v=1irgmZu7n2A
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