Величкин о «Металлурге» и победе в Кубке Гагарина: «Был американский фильм «Чудо». А это его аналог – магнитогорское чудо. Что-то из ряда вон»

Геннадий Величкин сравнил победу «Металлурга» с «Чудом на льду» 1980 года.

Магнитогорский клуб выиграл Кубок Гагарина в первом сезоне под руководством Андрея Разина, обыграв в финале «Локомотив» (4-0).

«Это очень редкое явление. Был американский фильм «Чудо», когда наша советская сборная приехала на Олимпиаду [в 1980 году], а американцы выставили студентов и выиграли. А это его аналог – магнитогорское чудо. Конечно, это чудо, что-то из ряда вон выходящее.

Самый неочевидный результат, это действительно чудо, прыгнули выше головы. И я думаю, что, как бы к Андрею Разину кто ни относился, вчера родился новый хороший, качественный тренер», – сказал бывший вице-президент «Металлурга».