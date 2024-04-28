Величкин о «Металлурге» и победе в Кубке Гагарина: «Был американский фильм «Чудо». А это его аналог – магнитогорское чудо. Что-то из ряда вон»

Теги Металлург Мг Геннадий Величкин Сборная США по хоккею сборная СССР КХЛ Кубок Гагарина Андрей Разин олимпийский хоккейный турнир Спорт-Экспресс кино Хоккей

Геннадий Величкин сравнил победу «Металлурга» с «Чудом на льду» 1980 года.

Магнитогорский клуб выиграл Кубок Гагарина в первом сезоне под руководством Андрея Разина, обыграв в финале «Локомотив» (4-0). 

«Это очень редкое явление. Был американский фильм «Чудо», когда наша советская сборная приехала на Олимпиаду [в 1980 году], а американцы выставили студентов и выиграли. А это его аналог – магнитогорское чудо. Конечно, это чудо, что-то из ряда вон выходящее.

Самый неочевидный результат, это действительно чудо, прыгнули выше головы. И я думаю, что, как бы к Андрею Разину кто ни относился, вчера родился новый хороший, качественный тренер», – сказал бывший вице-президент «Металлурга». 

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2 комментария
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Да ладно, Иваныч. Магнитка была одним из фаворитов сезона, как всегда. Никакого чуда на льду тут не было.
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чудо было когда на ровном месте привозили с авто сами себе и расстянули серию до 7 матчей
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