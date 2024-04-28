Сергачев о 1-м матче после травмы: «Снова почувствовал себя хоккеистом. Ночью я не мог уснуть, было похоже на состояние перед первой игрой в НХЛ»

Михаил Сергачев высказался о возвращении в состав «Тампы».

Защитник «Лайтнинг» сыграл в четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Флоридой» (6:3, 1-3) и отметился результативной передачей.

В феврале россиянин выбыл с переломами левой большеберцовой и малоберцовой костей.

«Чувствовал себя превосходно. Болельщики были очень громкими, они меня поддерживали, и я это ценю. Раскатка придала эмоций.

Снова почувствовал себя хоккеистом. Честно говоря, ночью я не мог уснуть. Было похоже на состояние перед первой игрой в НХЛ», – сказал Сергачев.