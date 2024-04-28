Кучеров вышел на 21-е место в истории НХЛ по очкам в плей-офф (166). По передачам – делит 17-е место с Малкиным и Челиосом

Теги рейтинги Тампа-Бэй Кубок Стэнли Евгений Малкин Крис Челиос НХЛ Никита Кучеров Дени Потвен Хоккей

Никита Кучеров вышел на 21-е место в истории НХЛ по очкам в плей-офф (166).

Форвард «Тампы» сделал ассистентский хет-трик в четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Флоридой» (6:3, 1-3). 

На счету россиянина стало 6 (0+6) очков в 4 играх в текущем плей-офф. За карьеру в кубковых играх – 166 (53+113) баллов в 146 играх. 

Кучеров вышел на чистое 21-е место в истории НХЛ по очкам в плей-офф, обогнав Дени Потвена (165 в 185 играх, 56+109).

На 20-м месте идет Петер Форсберг (171 в 151, 64+107), на 19-м – Марио Лемье (172 в 107, 76+96).

Рекордом владеет Уэйн Гретцки (382 в 208, 122+260), среди россиян лучший результат у Евгения Малкина («Питтсбург», 180 в 177, 67+113). 

По числу передач Кучеров делит 17-е место в истории НХЛ с Малкиным и Крисом Челиосом (113 в 266 играх). На 16-м месте идет Адам Оутс (114 в 163), 14-е место делят Стив Айзерман (115 в 196) и Ларри Мерфи (115 в 215). 

Рекорд у Гретцки (260 в 208), среди россиян лучший результат у Сергея Федорова (124 в 183). 

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1 комментарий
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Кучеров много чего ещё перепишет.
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