Кучеров вышел на 21-е место в истории НХЛ по очкам в плей-офф (166). По передачам – делит 17-е место с Малкиным и Челиосом

Никита Кучеров вышел на 21-е место в истории НХЛ по очкам в плей-офф (166).

Форвард « » сделал ассистентский хет-трик в четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Флоридой» (6:3, 1-3).

На счету россиянина стало 6 (0+6) очков в 4 играх в текущем плей-офф. За карьеру в кубковых играх – 166 (53+113) баллов в 146 играх.

Кучеров вышел на чистое 21-е место в истории по очкам в плей-офф, обогнав Дени Потвена (165 в 185 играх, 56+109).

На 20-м месте идет Петер Форсберг (171 в 151, 64+107), на 19-м – Марио Лемье (172 в 107, 76+96).

Рекордом владеет Уэйн Гретцки (382 в 208, 122+260), среди россиян лучший результат у («Питтсбург», 180 в 177, 67+113).

По числу передач делит 17-е место в истории НХЛ с Малкиным и (113 в 266 играх). На 16-м месте идет Адам Оутс (114 в 163), 14-е место делят Стив Айзерман (115 в 196) и Ларри Мерфи (115 в 215).

Рекорд у Гретцки (260 в 208), среди россиян лучший результат у Сергея Федорова (124 в 183).