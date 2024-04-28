Марнер о перепалке на скамейке «Торонто» в игре с «Бостоном»: «Мы знаем, что делаем. Хотим быть на одной волне и помогать партнерам»

Митч Марнер прокомментировал конфликт между игроками «Торонто».

В матче Кубка Стэнли «Мэйпл Лифс» уступили «Бостону» со счетом 1:3 (1-3).

Во время игры камеры засняли перепалку на скамейке запасных канадского клуба, в ходе которой Вильям Нюландер сказал Марнеру, чтобы тот перестал «плакать».

«Мы взрослые люди и знаем, что делаем. У нас произошел небольшой разлад, но мы кричим не потому, что ненавидим друг друга. Просто хотим быть на одной волне и помогать партнерам, чтобы получить максимальный шанс в атаке», – сказал форвард «Торонто» Митч Марнер.

Нюландер пропустил первые три матча серии из-за мигрени.