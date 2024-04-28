Контракт Коледова с «Авангардом» – на 2 года. Зарплата – около 60 млн рублей за сезон

Павел Коледов перейдет в «Авангард».

29-летний защитник, выступавший за «Салават Юлаев», подпишет контракт с « » сроком на два года, сообщает « ».

Зарплата Коледова в омском клубе составит около 60 миллионов рублей в год.

В прошедшем сезоне отыграл 61 матч за « », в которых забросил шесть шайб и отдал шесть результативных передач. Срок его контракта истек 30 апреля.

До «Салавата Юлаева» защитник выступал за «Сибирь», «Локомотив» и «Сочи». Всего в он провел 596 матчей, в которых набрал 124 (38+86) очка.