Контракт Коледова с «Авангардом» – на 2 года. Зарплата – около 60 млн рублей за сезон

Теги Авангард Салават Юлаев возможные переходы КХЛ Павел Коледов Спорт-Экспресс деньги Хоккей

Павел Коледов перейдет в «Авангард».

29-летний защитник, выступавший за «Салават Юлаев», подпишет контракт с «Авангардом» сроком на два года, сообщает «Спорт-Экспресс».

Зарплата Коледова в омском клубе составит около 60 миллионов рублей в год.

В прошедшем сезоне Павел отыграл 61 матч за «Салават Юлаев», в которых забросил шесть шайб и отдал шесть результативных передач. Срок его контракта истек 30 апреля.

До «Салавата Юлаева» защитник выступал за «Сибирь», «Локомотив» и «Сочи». Всего в КХЛ он провел 596 матчей, в которых набрал 124 (38+86) очка.

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15 комментариев
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Сколько?! 60 за сезон, почти как у Шарипзянова? Это шутка что ли? Надеюсь, это "утка".
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60 миллионов среднему защитнику, и на 2 года сразу. Остановите Курьянова кто-нибудь, опять забьёт платежку бесполезными персонажами.

Кто в курсе, Коледов тоже Бабаевский? :)
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60 млн будущему киселевичу), он даже внешне похож.
Если бы Крылов пришел в Авангард сейчас, он бы выпнул Курьянова на раз два.
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Какой 60?!!! 35 лимонов край
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Дают бери.
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А следующей новостью подписать Светлакова на 90 лямов, как идеального центра в первое звено в самом расцвете лет :)
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Дурдом
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Ладно, посмотрим, что по итогу получится. В этом году у Курьянова оправданий не будет, что, мол, в авральном режиме команду собирал. К сентябрю у нас должны быть нормальное второе звено, и нормальная защита. Вратарь как опция. Только не нужно опять табор вратарский собирать, имитируя бурную деятельность на этом направлении. Если и брать, то железного первого номера, иначе пусть уж лучше Хомченко остается.
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Интересное подписание Авангарда.
Был всегда замечен на льду
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60 лямов - это всё равно меньше зп Науменкова в сю 😄😄😄
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Ответ Габорик
60 миллионов среднему защитнику, и на 2 года сразу. Остановите Курьянова кто-нибудь, опять забьёт платежку бесполезными персонажами. Кто в курсе, Коледов тоже Бабаевский? :)
Черных такой же как у пьянова
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Ответ Ыжык
60 млн будущему киселевичу), он даже внешне похож. Если бы Крылов пришел в Авангард сейчас, он бы выпнул Курьянова на раз два.
Ну по сильнее Киселевича всё же(по крайней мере должен быть)
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Ответ Ыжык
60 млн будущему киселевичу), он даже внешне похож. Если бы Крылов пришел в Авангард сейчас, он бы выпнул Курьянова на раз два.
Ну и типо не надо идеализировать как будто тут всё нормально https://www.sport-express.ru/hockey/khl/money/2022-2023/avangard-omsk-275/
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