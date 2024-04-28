Контракт Коледова с «Авангардом» – на 2 года. Зарплата – около 60 млн рублей за сезон
Павел Коледов перейдет в «Авангард».
29-летний защитник, выступавший за «Салават Юлаев», подпишет контракт с «Авангардом» сроком на два года, сообщает «Спорт-Экспресс».
Зарплата Коледова в омском клубе составит около 60 миллионов рублей в год.
В прошедшем сезоне Павел отыграл 61 матч за «Салават Юлаев», в которых забросил шесть шайб и отдал шесть результативных передач. Срок его контракта истек 30 апреля.
До «Салавата Юлаева» защитник выступал за «Сибирь», «Локомотив» и «Сочи». Всего в КХЛ он провел 596 матчей, в которых набрал 124 (38+86) очка.
Кто в курсе, Коледов тоже Бабаевский? :)
Если бы Крылов пришел в Авангард сейчас, он бы выпнул Курьянова на раз два.
Был всегда замечен на льду