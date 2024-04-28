Кожевников о КХЛ: «Нам надо завершать с антихоккеем. Стиль «Локомотива» многих оставил равнодушным. Задача лиги – зажечь зеленый свет таким клубам, как «Торпедо»

Теги Металлург Мг Локомотив Лада Витязь Торпедо телевидение Игорь Ларионов КХЛ Кубок Гагарина Андрей Разин Александр Кожевников Хоккей

Александр Кожевников призвал КХЛ избавиться от антихоккея.

– Как объясните кубковый парад счетов 0-4 и 1-4?

– Объяснение у меня только одно – уровень мастерства в лиге очень средний, все встали на лыжи и едут. Если это правильная лыжня, то к победе, если неправильная – к поражению. Почти не видно игроков, которые могут выбраться из этой колеи и сценарий серии переломить. 

– Как нашему хоккею покинуть лыжню?

– Нам надо завершать с этим антихоккеем. «Локомотив» вроде бы дошел до финала, но оборонительный стиль его игры многих оставил равнодушным. 

В КХЛ есть целая группа команд, которая играет от обороны и в которой молодежь не будет расти. В начале сезона невозможно было смотреть на «Витязь», который, даже проигрывая, стоял на своей синей линии. Нет вопросов, по результату хорошо вернулась в КХЛ «Лада», но это еще один оборонительный клуб.

И на контрасте посмотрите на соседей «Локомотива» из «Торпедо». Результата у Нижнего Новгорода с его атакующим хоккеем нет, зато какой ажиотаж вокруг «Торпедо», как растет молодежь. Даже телевизионщики на матчах с участием Нижнего просыпаются.

Интересно узнать, какой рейтинг нашего финала на фоне того же футбола. Подозреваю, что неутешительный. Сужу по своим знакомым и журналистам: по финалу КХЛ у них было мало вопросов, по плей-офф НХЛ и футболу – сколько угодно. Для меня это показатель.

– Что в данной ситуации порекомендуете нашему хоккею?

– Считаю, что задача КХЛ – зажечь зеленый свет таким клубам, как «Торпедо». И, наоборот, усложнить жизнь антихоккею

– Как это сделать?

– Как в свое время в НХЛ – убрать мелкий фол. Игра должна стать быстрее и чище. Другой фактор – тренеры. Лиге нужны новые Разины и Ларионовы, – сказал двукратный олимпийский чемпион. 

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13 комментариев
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Завязывать действительно надо
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Тут дело даже не в хоккее больше.. Магнитка сама играла в оборонительный хоккей начиная с полуфинала.
Вопрос к Никитину к игрокам и к действиям которые им позволены. В локо импровизации 0, даже у 1 звена. Вот реально кто из состава Магнитки, мог бы играть в Локо у Никитина?
Я думаю, что максимум 2-3 человека, и это точно не Силантьев,Петунин, Вовченко и тд, кто умеет забивать и играть в хоккей.
Даже БУШЕ в локо забил 10-12 голов, когда играл сезон. Нельзя всем играть в 1 хоккей.
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Ещё один стакан, и он договорится до того, что командыы с оборонительным хоккеем вообще надо убирать из КХЛ...
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А что значит зажечь зелёный свет? Им что, кто-то красный свет зажёг? Что имеет ввиду Кожевников? Судить по особому, или что? Каждый тренер выбирает тактику исходя из возможностей игроков и своего видения хоккея. Никогда не будет так, что все 23 команды станут играть в зрелищный, атакующий хоккей. А создавать какие-то искусственные условия для атакующих команд это бред. Есть правила игры в хоккей, все остальное дело тренеров и игроков, как играть, по каким схемам и т. д.
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Хоккей хорош когда есть баланс атаки и обороны.(пример-Магнитка)
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Кожевникову надо завершать бухать
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Как всегда одни лозунги - "нам надо завершать"... Кому конкретно надо? Кто конкретно и как будет завершать?
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торпедо со ска со своей зоны не вылазил, че он несет
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Сочи , лада , витязь...
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Зрители когда ходят и смотрят хоккей хотят видеть больше забитых шайб и игры в атакующий хоккей, результат вторичен
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И как этот алкоголик собрался заканчивать с оборонительной игрой?
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странно, а как же система одного "Младо"Недотренера?
уже фсё не подходит?
быстрое разочарование? бюджет наверное не дал
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Чего то от Магнитки , что в полуфинале, что особенно в финале никто не увидел искрометного хоккея, тот же оборонительный хоккей, вымученные шайбы . Кровь из глаз от нынешних финалистов. От Ак Барса в прошлом году в финале, которым рулил ЗХБ и который славится оборонительным стилем, больше увидели атакующего хоккея, забитых шайб. Да и вообще финал ЦСКА-Ак Барс любо дорого было посмотреть, и на что и на кого
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