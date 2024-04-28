Кожевников о КХЛ: «Нам надо завершать с антихоккеем. Стиль «Локомотива» многих оставил равнодушным. Задача лиги – зажечь зеленый свет таким клубам, как «Торпедо»
Александр Кожевников призвал КХЛ избавиться от антихоккея.
– Как объясните кубковый парад счетов 0-4 и 1-4?
– Объяснение у меня только одно – уровень мастерства в лиге очень средний, все встали на лыжи и едут. Если это правильная лыжня, то к победе, если неправильная – к поражению. Почти не видно игроков, которые могут выбраться из этой колеи и сценарий серии переломить.
– Как нашему хоккею покинуть лыжню?
– Нам надо завершать с этим антихоккеем. «Локомотив» вроде бы дошел до финала, но оборонительный стиль его игры многих оставил равнодушным.
В КХЛ есть целая группа команд, которая играет от обороны и в которой молодежь не будет расти. В начале сезона невозможно было смотреть на «Витязь», который, даже проигрывая, стоял на своей синей линии. Нет вопросов, по результату хорошо вернулась в КХЛ «Лада», но это еще один оборонительный клуб.
И на контрасте посмотрите на соседей «Локомотива» из «Торпедо». Результата у Нижнего Новгорода с его атакующим хоккеем нет, зато какой ажиотаж вокруг «Торпедо», как растет молодежь. Даже телевизионщики на матчах с участием Нижнего просыпаются.
Интересно узнать, какой рейтинг нашего финала на фоне того же футбола. Подозреваю, что неутешительный. Сужу по своим знакомым и журналистам: по финалу КХЛ у них было мало вопросов, по плей-офф НХЛ и футболу – сколько угодно. Для меня это показатель.
– Что в данной ситуации порекомендуете нашему хоккею?
– Считаю, что задача КХЛ – зажечь зеленый свет таким клубам, как «Торпедо». И, наоборот, усложнить жизнь антихоккею
– Как это сделать?
– Как в свое время в НХЛ – убрать мелкий фол. Игра должна стать быстрее и чище. Другой фактор – тренеры. Лиге нужны новые Разины и Ларионовы, – сказал двукратный олимпийский чемпион.
Вопрос к Никитину к игрокам и к действиям которые им позволены. В локо импровизации 0, даже у 1 звена. Вот реально кто из состава Магнитки, мог бы играть в Локо у Никитина?
Я думаю, что максимум 2-3 человека, и это точно не Силантьев,Петунин, Вовченко и тд, кто умеет забивать и играть в хоккей.
Даже БУШЕ в локо забил 10-12 голов, когда играл сезон. Нельзя всем играть в 1 хоккей.
уже фсё не подходит?
быстрое разочарование? бюджет наверное не дал