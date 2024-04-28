Кожевников о КХЛ: «Нам надо завершать с антихоккеем. Стиль «Локомотива» многих оставил равнодушным. Задача лиги – зажечь зеленый свет таким клубам, как «Торпедо»

Александр Кожевников призвал КХЛ избавиться от антихоккея.

– Как объясните кубковый парад счетов 0-4 и 1-4?

– Объяснение у меня только одно – уровень мастерства в лиге очень средний, все встали на лыжи и едут. Если это правильная лыжня, то к победе, если неправильная – к поражению. Почти не видно игроков, которые могут выбраться из этой колеи и сценарий серии переломить.

– Как нашему хоккею покинуть лыжню?

– Нам надо завершать с этим антихоккеем. « » вроде бы дошел до финала, но оборонительный стиль его игры многих оставил равнодушным.

В КХЛ есть целая группа команд, которая играет от обороны и в которой молодежь не будет расти. В начале сезона невозможно было смотреть на « », который, даже проигрывая, стоял на своей синей линии. Нет вопросов, по результату хорошо вернулась в КХЛ « », но это еще один оборонительный клуб.

И на контрасте посмотрите на соседей «Локомотива» из « ». Результата у Нижнего Новгорода с его атакующим хоккеем нет, зато какой ажиотаж вокруг «Торпедо», как растет молодежь. Даже телевизионщики на матчах с участием Нижнего просыпаются.

Интересно узнать, какой рейтинг нашего финала на фоне того же футбола. Подозреваю, что неутешительный. Сужу по своим знакомым и журналистам: по финалу КХЛ у них было мало вопросов, по плей-офф НХЛ и футболу – сколько угодно. Для меня это показатель.

– Что в данной ситуации порекомендуете нашему хоккею?

– Считаю, что задача – зажечь зеленый свет таким клубам, как «Торпедо». И, наоборот, усложнить жизнь антихоккею

– Как это сделать?

– Как в свое время в НХЛ – убрать мелкий фол. Игра должна стать быстрее и чище. Другой фактор – тренеры. Лиге нужны новые Разины и Ларионовы, – сказал двукратный олимпийский чемпион.