Исхаков дебютировал в Кубке Стэнли в 4-м матче против «Каролины». «Айлендерс» уступают в серии – 0-3

Руслан Исхаков дебютировал в плей-офф за «Айлендерс» в 4-й игре против «Каролины».

Ранее 23-летний форвард «Айлендерс» принял участие в матче с «Питтсбургом» (5:4), который стал для его команды завершающим в нынешнем сезоне регулярки . отметился результативной передачей в этой игре.

Сегодня российский нападающий дебютировал за «Айлендерс» в розыгрыше Кубка Стэнли против «Каролины», выйдя на льду уже в 1-м периоде.

Клуб из Нью-Йорка уступает в серии со счетом 0-3. Сегодняшний матч может стать финальным для «Айлендерс» в нынешнем розыгрыше плей-офф.