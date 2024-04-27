Исхаков дебютировал в Кубке Стэнли в 4-м матче против «Каролины». «Айлендерс» уступают в серии – 0-3
Руслан Исхаков дебютировал в плей-офф за «Айлендерс» в 4-й игре против «Каролины».
Ранее 23-летний форвард «Айлендерс» принял участие в матче с «Питтсбургом» (5:4), который стал для его команды завершающим в нынешнем сезоне регулярки НХЛ. Исхаков отметился результативной передачей в этой игре.
Сегодня российский нападающий дебютировал за «Айлендерс» в розыгрыше Кубка Стэнли против «Каролины», выйдя на льду уже в 1-м периоде.
Клуб из Нью-Йорка уступает в серии со счетом 0-3. Сегодняшний матч может стать финальным для «Айлендерс» в нынешнем розыгрыше плей-офф.