Кубок Стэнли. «Айлендерс» примут «Каролину», «Тампа» – «Флориду», «Торонто» сыграет с «Бостоном», «Вегас» против «Далласа»
«Айлендерс» примут «Каролину» в матче Кубка Стэнли.
«Тампа» сыграет с «Флоридой», «Торонто» – с «Бостоном», «Вегас» будет противостоять «Далласу».
Первый раунд
- Дата проведения
- 27 апреля, 21.00, «UBS Arena»
Счет в серии: 0-3
- Дата проведения
- 28 апреля, 00.00, «Amalie Arena»
Счет в серии: 0-3
- Дата проведения
- 28 апреля, 03.00, «Scotiabank Arena»
Счет в серии: 1-2
- Дата проведения
- 28 апреля, 05.30, «T-Mobile Arena»
Счет в серии: 2-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Поздравляю Вас, с днем рождения!
36 лет, уже не мальчик, мужчина.
Спешу сообщить Вам, что магазины по продаже галстуков сегодня закрыты, а команда должна сделать Вам подарок на день рождения!
Короче, верим, любим и помните, два финала конференции, в Вашем юношеском возрасте, далеко не предел !
Во первых +1 домашний матч это заработок для клуба.
Во вторых есть вероятность, что серия Бостона и Торонто затянется, тогда при свипе Тампы Флориду ожидает простой, потеря тонуса, Бобровский может потерять кураж, и в начале 2-го раунда будущий соперник получит некоторую фору.
К Каролине второй резон не относится.
Сергей Наумов, официально покинул должность тренера вратарей.
Сенсация! Однозначно.
Ждем в Айлендерс ! Митч Корн и Греко , уходят, Сергей Наумов, приходит.