Кубок Стэнли. «Айлендерс» примут «Каролину», «Тампа» – «Флориду», «Торонто» сыграет с «Бостоном», «Вегас» против «Далласа»

Теги результаты матчей Айлендерс Торонто Бостон Тампа-Бэй Каролина Флорида Кубок Стэнли Даллас НХЛ Вегас Хоккей

«Айлендерс» примут «Каролину» в матче Кубка Стэнли.

«Тампа» сыграет с «Флоридой», «Торонто» – с «Бостоном», «Вегас» будет противостоять «Далласу».

НХЛ

Кубок Стэнли

Первый раунд

Айлендерс – Каролина
Дата проведения
27 апреля, 21.00, «UBS Arena»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 0-3

Тампа-Бэй – Флорида
Дата проведения
28 апреля, 00.00, «Amalie Arena»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 0-3

Торонто – Бостон
Дата проведения
28 апреля, 03.00, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 1-2

Вегас – Даллас
Дата проведения
28 апреля, 05.30, «T-Mobile Arena»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 2-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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22 комментария
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Ответ hhlg
Я/МЫ БОСТОН
За Вашингтон уже не болеете?)
+9
-2
+7
Уважаемый Семен Александрович Варламов!
Поздравляю Вас, с днем рождения!
36 лет, уже не мальчик, мужчина.
Спешу сообщить Вам, что магазины по продаже галстуков сегодня закрыты, а команда должна сделать Вам подарок на день рождения!
Короче, верим, любим и помните, два финала конференции, в Вашем юношеском возрасте, далеко не предел !
+5
-1
+4
Ну что, делайте ставки, будет ли сегодня 2 свипа?
+3
-1
+2
Я/МЫ БОСТОН
+3
-3
0
Как ни странно, у Флориды есть пара причин слить сегодняшний матч Тампе.
Во первых +1 домашний матч это заработок для клуба.
Во вторых есть вероятность, что серия Бостона и Торонто затянется, тогда при свипе Тампы Флориду ожидает простой, потеря тонуса, Бобровский может потерять кураж, и в начале 2-го раунда будущий соперник получит некоторую фору.
К Каролине второй резон не относится.
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Информация на сайте ЦСКА
Сергей Наумов, официально покинул должность тренера вратарей.
Сенсация! Однозначно.
Ждем в Айлендерс ! Митч Корн и Греко , уходят, Сергей Наумов, приходит.
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Куч еще могуч! Тампа вперед за кубком
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Ответ Фтемноте
И спасибо за олимпиаду в Сочи!!! Поздравляю
Спасибо прежде всего Овечкину Александру Михайловичу за Сочи, его игру против Финляндии и его мерседесам!
+1
-1
0
Ответ Фанат Ференцвароша
Шансов совершенно нет. Но я хочу от Айлов увидеть красивую игру на кураже на своей арене!
Хорошее желание. Но с 2021 года в матчах на USB арене с Каролиной, счет 8-1-0 и не в нашу пользу.
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