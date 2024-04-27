Кубок Стэнли. «Айлендерс» примут «Каролину», «Тампа» – «Флориду», «Торонто» сыграет с «Бостоном», «Вегас» против «Далласа»

«Айлендерс» примут «Каролину» в матче Кубка Стэнли.

« » сыграет с «Флоридой», « » – с « », « » будет противостоять « ».

Кубок Стэнли

Первый раунд

Счет в серии: 0-3

Счет в серии: 0-3

Счет в серии: 1-2

Счет в серии: 2-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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