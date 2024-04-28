Величкин не считает судейство в КХЛ предвзятым: «Нет никакого ресурса, есть просто человеческие ошибки. Их становится меньше, можно пересмотреть эпизод»

Теги Металлург Мг судьи Геннадий Величкин КХЛ Кубок Гагарина Андрей Разин Хоккей

Геннадий Величкин считает, что в КХЛ нет предвзятого судейства.

– В этом сезоне Разин часто высказывался в сторону судейства. Насколько были обоснованны подобные заявления?

– Когда я работал, мне тоже казалось, что те вещи, о которых вы говорите, присутствуют. А когда смотришь со стороны, то это далеко не так.

Никакого ресурса нет, есть просто человеческие ошибки: иногда вратарь пропускает шайбу, как вратарь «Локомотива», например. Хороший парень, но когда она ему от борта попадает в ногу, в конек и в ворота...

Ошибается игрок, когда не забивает гол, ошибается защитник, когда не обработал шайбу. Точно так же ошибается арбитр, это составляющая большой игры под названием хоккей. Если у арбитра есть ошибки, то это человеческие ошибки. Сегодня их становится меньше, потому немножко поменялись правила, можно вернуть эпизод, пересмотреть его.

А раньше это было невозможно. Кроме арбитров сидит еще куча людей, достаточно больших профессионалов в, как ее называют, «военной комнате», где просматривают момент с 8, 10, 12 камер, можно с любого ракурса посмотреть. А то, что у Разина характер такой, так тут мы все непростые ребята, – сказал бывший вице-президент «Металлурга». 

3 комментария
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В Питере так не считают.(даже мутят какую-то не понятную реформу)
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Да Разин сильно изменился… и ведет себя и говорит как настоящий топарь
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Судейство было на хорошем уровне. А когда смотришь нарезки с микрофонами и камерами на судьях, понимаешь, что иногда судьи были даже лояльны к действиям некоторых игроков.
Ну а к видеосудьям вообще нет вопросов. С 10 камер любой спорный эпизод можно детально рассмотреть.
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