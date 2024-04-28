20-летний Джонстон – самый молодой игрок в истории «Далласа» и «Норт Старс» с голом в овертайме матча плей-офф
20-летний Уайтт Джонстон забил «Вегасу» в овертайме и установил рекорд «Далласа».
«Старс» обыграли «Голден Найтс» в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли (3:2 ОТ, 1-2).
Форвард техасцев сделал дубль и был назван второй звездой встречи. У него 3 (2+1) очка в 3 играх в текущем плей-офф.
Джонстон (20 лет 349 дней) стал самым молодым игроком в истории «Далласа» и «Миннесоты Норт Старс» с голом в овертайме матча плей-офф. Он побил рекорд Стива Отта (2004 год, 21 год 237 дней).
Кроме того, Джонстон стал 4-м среди самых молодых авторов дубля в плей-офф в истории франшизы (и рекордсменом, если считать только техасский период). В список также входят Брайан Беллоуз (1983 год, 18 лет 221 день), Брэд Палмер (1981 год, 19 лет 237 дней) и Майк Модано (1991 год, 20 лет 321 день).