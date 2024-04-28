Василевский обошел Гашека и установил новый рекорд по победам в плей-офф НХЛ для вратарей из Европы (66)

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Андрей Василевский стал рекордсменом по победам в плей-офф НХЛ для европейцев.

Вратарь «Тампы» отразил 22 броска из 25 в четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Флоридой» (6:3, 1-3).

29-летний россиянин одержал первую победу в текущем турнире, а за все время выступлений в плей-офф – 66-ю (в 114 матчах). 

Василевский вышел на чистое 12-е место среди всех вратарей в истории лиги по числу выигранных матчей в плей-офф, обогнав представителя Чехии Доминика Гашека (65 в 119). 

Таким образом, Андрей стал новым рекордсменом среди вратарей из Европы. Первые 11 мест в списке самых побеждающих вратарей в истории Кубка Стэнли занимают голкиперы из Канады.

Это Патрик Руа (151 победа в 247 играх), Мартин Бродер (113 в 205), Грант Фюр (92 в 150), Марк-Андре Флери (92 в 169), Билли Смит (88 в 132), Эд Белфор (88 в 161), Кен Драйден (80 в 112), Майк Вернон (77 в 138), Крис Осгуд (74 в 129), Жак Плант (71 в 112) и Энди Муг (68 в 132). 

7 комментариев
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Вася легенда
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Ща Гашик накатает бумагу что после 24,02,22 Вася не имел права играть в НХЛ и нельзя считать эти матчи и победы
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Где то корёжит одного Гашека)
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Ещё один рекорд у чехов забрали.
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Василевский не из Европы, он родился в Тюмени.
Перепишите все его рекорды на Азию. Пора поднимать азиатский хоккей.
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Ответ Klaudio Pizsarov
Вася легенда
А ведь ему ещё 30-ти нет!
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