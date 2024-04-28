ЦСКА объявил об уходе Светлакова в связи с истечением контракта

ЦСКА объявил об уходе Андрея Светлакова.

Нападающий покидает московский клуб по окончании срока действия контракта, который рассчитан до 30 апреля.

Светлаков – воспитанник ЦСКА. За главную команду он провел 517 матчей и набрал 197 (76+121) очков. В составе ЦСКА Светлаков стал трехкратным обладателем Кубка Гагарина (2019, 2022, 2023) и четырехкратным чемпионом страны. Также на счету форварда пять Кубков Континента имени Виктора Тихонова (2016, 2017, 2019, 2020, 2021).

«Хоккейный клуб ЦСКА благодарит за огромный вклад в победы команды. Это была удивительная история! ❤️💙» – сказано в сообщении ЦСКА.

Статистику 28-летнего хоккеиста можно найти здесь.