Гераськин о серии с «Амуром»: «Их вклад в победу «Металлурга» тоже есть – подготовили нас немножко. Выбирать соперника – это неспортивно»

Игорь Гераськин рассказал о влиянии серии с «Амуром» на путь «Металлурга».

Магнитогорцы выиграли , последовательно обыграв «Амур», «Спартак», «Автомобилист» и «Локомотив».

– Для вас лично и команды в целом какой момент в этом плей-офф был самым тяжелым?

– Скажу честно, немножко было психологически тяжело в первом раунде против «Амура». Потому что конкретно я и другие парни из «Северстали» никогда не проходили первый раунд плей-офф. И когда перешагнули с « » этот барьер... Не то чтобы груз ответственности спал, но просто легче стало психологически.

– Можно сказать, что это « » вас так натренировал на плей-офф со своим очень вязким хоккеем и тем, что в той шестиматчевой серии вам по два раза пришлось летать в Хабаровск и обратно?

– Ну да, можно сказать и так (улыбается). Вклад «Амура» в нашу победу тоже есть – немножко нас подготовили.

– Вы ведь могли избежать длинных перелетов на Дальний Восток, если бы в последнем матче регулярного чемпионата проиграли «Авангарду» и отдали ему первое место в Восточной конференции. Вообще не было мыслей сделать себе попроще календарь первых раундов плей-офф?

– Ни в коем случае. Все было серьезно. Игра была на победу, что мы и показали – выиграли тот матч (3:1) и заняли первое место в конференции. Выбирать соперника – это такое дело... Неспортивное, – сказал форвард магнитогорцев.