Стэмкос забросил 5 шайб в 4 играх серии с «Флоридой». Он 2-й игрок «Тампы» с 50+ голами в плей-офф и 3-й – со 100+ очками

Теги рейтинги Тампа-Бэй Флорида Кубок Стэнли Теему Селянне НХЛ Рик Токкет Виктор Хедман Горди Хоу Стивен Стэмкос Никита Кучеров Хоккей

Стивен Стэмкос забросил 5 шайб в 4 играх серии с «Флоридой».

Капитан «Тампы» сделал дубль в четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Пантерс» (6:3, 1-3). 

В текущем плей-офф на счету 34-летнего форварда 6 (5+1) очков в 4 играх при полезности «минус 4». За карьеру в розыгрышах Кубке Стэнли – 101 (50+51) балл в 127 играх. 

По голам в плей-офф в истории клуба канадец уступает только Никите Кучерову (53 в 146 играх). По очкам – Кучерову (166 в 146) и Виктору Хедману (116 в 164). 

Добавим, что Стэмкос стал 4-м игроком в истории НХЛ с голами в каждом из 4 матчей отдельно взятого розыгрыша плей-офф в возрасте 34 или более лет.

Ранее таким достижением отметились Рик Токкет (1998 год, «Финикс», 5 игр с голами на старте плей-офф), Теему Селянне (2011, «Анахайм», 4) и Горди Хоу (1963, «Детройт», 4). 

 

 

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