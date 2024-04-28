Стэмкос забросил 5 шайб в 4 играх серии с «Флоридой». Он 2-й игрок «Тампы» с 50+ голами в плей-офф и 3-й – со 100+ очками

Стивен Стэмкос забросил 5 шайб в 4 играх серии с «Флоридой».

Капитан « » сделал дубль в четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Пантерс» (6:3, 1-3).

В текущем плей-офф на счету 34-летнего форварда 6 (5+1) очков в 4 играх при полезности «минус 4». За карьеру в розыгрышах Кубке Стэнли – 101 (50+51) балл в 127 играх.

По голам в плей-офф в истории клуба канадец уступает только (53 в 146 играх). По очкам – Кучерову (166 в 146) и (116 в 164).

Добавим, что стал 4-м игроком в истории с голами в каждом из 4 матчей отдельно взятого розыгрыша плей-офф в возрасте 34 или более лет.

Ранее таким достижением отметились Рик Токкет (1998 год, «Финикс», 5 игр с голами на старте плей-офф), Теему Селянне (2011, «Анахайм», 4) и Горди Хоу (1963, «Детройт», 4).