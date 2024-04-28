Самсонов пропустил 3 шайбы после 17 бросков в 4-м матче серии с «Бостоном» и был заменен. У него 88,3% сэйвов в этом плей-офф

Илья Самсонов пропустил 3 шайбы после 17 бросков в 4-м матче серии с «Бостоном» .

« » проиграл «Брюинс» (1:3, 1-3 в серии первого раунда Кубка Стэнли).

Российский вратарь «Лифс» отразил 14 из 17 бросков за два периода. На третий период вышел Джозеф Уолл, справившийся со всеми 5 бросками.

В текущем плей-офф у 1 победа при 3 поражениях (88,3% сэйвов, коэффициент надежности 3,31).