Самсонов пропустил 3 шайбы после 17 бросков в 4-м матче серии с «Бостоном» и был заменен. У него 88,3% сэйвов в этом плей-офф

Теги Торонто Бостон Кубок Стэнли НХЛ Илья Самсонов Джозеф Уолл Хоккей

Илья Самсонов пропустил 3 шайбы после 17 бросков в 4-м матче серии с «Бостоном» .

«Торонто» проиграл «Брюинс» (1:3, 1-3 в серии первого раунда Кубка Стэнли). 

Российский вратарь «Лифс» отразил 14 из 17 бросков за два периода. На третий период вышел Джозеф Уолл, справившийся со всеми 5 бросками. 

В текущем плей-офф у Самсонова 1 победа при 3 поражениях (88,3% сэйвов, коэффициент надежности 3,31). 

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1 комментарий
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Торонто - это что-то с чем-то. Очередной плей-офф, очередной слив в первых раундах. Сколько можно?(
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