Маршанд установил новый рекорд «Бостона» по голам в плей-офф (56), обогнав Нили
Брэд Маршанд установил новый рекорд «Бостона» по голам в плей-офф (56).
Капитан «Бостона» набрал 2 (1+1) очка в четвертом матче серии 1-го раунда Кубка Стэнли с «Торонто» (3:1, 3-1).
В текущем плей-офф на счету 35-летнего канадца 8 (3+5) баллов в 4 играх. Всего в 150 играх в Кубке Стэнли за карьеру на счету Маршанда 136 (56+80) очков.
Брэд стал новым рекордсменом «Брюинс» по голам в плей-офф, обогнав Кэма Нили (55 в 86 играх). По победным голам – улучшил свой рекорд (13, у Нили 11).
По матчам в плей-офф Маршанд занимает 4-е место в истории клуба – выше идут Рэй Бурк (180), Патрис Бержерон (170) и Давид Крейчи (160).
По очкам – второе, выше только Бурк (161, 36+125). По передачам – третье, выше только Бурк (125) и Крейчи (85).
80 передач , третий в истории клуба после Бурка и Крейчи
17 голов в большинстве, третий в истории клуба после Нили и Эспо