Маршанд установил новый рекорд «Бостона» по голам в плей-офф (56), обогнав Нили

Теги Торонто Бостон Кубок Стэнли НХЛ рекорды Кэм Нили Брэд Маршанд Хоккей

Брэд Маршанд установил новый рекорд «Бостона» по голам в плей-офф (56).

Капитан «Бостона» набрал 2 (1+1) очка в четвертом матче серии 1-го раунда Кубка Стэнли с «Торонто» (3:1, 3-1).

В текущем плей-офф на счету 35-летнего канадца 8 (3+5) баллов в 4 играх. Всего в 150 играх в Кубке Стэнли за карьеру на счету Маршанда 136 (56+80) очков.

Брэд стал новым рекордсменом «Брюинс» по голам в плей-офф, обогнав Кэма Нили (55 в 86 играх). По победным голам – улучшил свой рекорд (13, у Нили 11). 

По матчам в плей-офф Маршанд занимает 4-е место в истории клуба – выше идут Рэй Бурк (180), Патрис Бержерон (170) и Давид Крейчи (160). 

По очкам – второе, выше только Бурк (161, 36+125). По передачам – третье, выше только Бурк (125) и Крейчи (85). 

9 комментариев
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К плей офф проснулся)
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Маршанд >>> Торонто
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Полезный и классный игрок! В нужное время в нужном месте, это про него!!👍
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Бостону очень повезло, что Марши обрел уверенность именно в ПО)
80 передач , третий в истории клуба после Бурка и Крейчи
17 голов в большинстве, третий в истории клуба после Нили и Эспо
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Маршанд, конечно, не смотря на всю его репутацию, эталонный хоккеист
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Ответ Дима Миронов
К плей офф проснулся)
Да он и РС прилично отыграл.
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Ответ Zomourning33
Поставь Маршанда в Питтсбург и ничего не изменится. Поставь Кросби в систему Мишек и ты поймешь, что был не прав.
Овечкин в 38 затащил группу пионеров в ПО. Ему поуху на систему и всё остальное.
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