Кучеров сделал 3 передачи в одном матче плей-офф НХЛ в 10-й раз. Он уступает лишь Гретцки, Мессье, Коффи и Гилмору

Никита Кучеров сделал 3 голевые передачи в одном матче плей-офф НХЛ в 10-й раз.

По этому показателю в истории Кубка Стэнли форвард « » занимает 5-е место вслед за (28 игр с 3+ ассистами), (12), и Дагом Гилмором (оба – по 11).

В субботу отдал три результативные передачи в матче 1-го раунда с «Флоридой» (6:3, 1-3).

Всего в 4 играх текущего турнира на счету россиянина 6 (0+6) очков.