Кучеров сделал 3 передачи в одном матче плей-офф НХЛ в 10-й раз. Он уступает лишь Гретцки, Мессье, Коффи и Гилмору

Теги Тампа-Бэй Кубок Стэнли Уэйн Гретцки НХЛ Марк Мессье Пол Коффи Даг Гилмор Никита Кучеров Хоккей

Никита Кучеров сделал 3 голевые передачи в одном матче плей-офф НХЛ в 10-й раз.

По этому показателю в истории Кубка Стэнли форвард «Тампы» занимает 5-е место вслед за Уэйном Гретцки (28 игр с 3+ ассистами), Марком Мессье (12), Полом Коффи и Дагом Гилмором (оба – по 11).

В субботу Кучеров отдал три результативные передачи в матче 1-го раунда с «Флоридой» (6:3, 1-3).

Всего в 4 играх текущего турнира на счету россиянина 6 (0+6) очков.

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5 комментариев
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Веню Гретцкого не реально догнать
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В пятом матче надо открывать счёт шайбам и затаскивать кошек в шестой.
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К вопросу о том, что Кучерову и лидерам не помогает боттом. Сегодня первая победа в плове и сколько голов забил боттом? Ноль. Потому что решать должны лидеры, сегодня лидеры хорошо сыграли и вот результат.

Но какой же мерзкий фол Монтура был на Кучерове в конце матча, прям в затылок ударил клюшкой специально.
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Почти перестал бросать по воротам из своего офиса на фаланге. Видимо травма...
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Кучеров набрал 166 очко в плей-офф, и вышел на 21-ое место в списке бомбардиров Кубка Стэнли.
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19. Марио Лемье 172
20. Петер Форсберг 171
21. Никита Кучеров 166
22. Дени Потвен - 165
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