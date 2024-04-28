Кучеров сделал 3 передачи в одном матче плей-офф НХЛ в 10-й раз. Он уступает лишь Гретцки, Мессье, Коффи и Гилмору
Никита Кучеров сделал 3 голевые передачи в одном матче плей-офф НХЛ в 10-й раз.
По этому показателю в истории Кубка Стэнли форвард «Тампы» занимает 5-е место вслед за Уэйном Гретцки (28 игр с 3+ ассистами), Марком Мессье (12), Полом Коффи и Дагом Гилмором (оба – по 11).
В субботу Кучеров отдал три результативные передачи в матче 1-го раунда с «Флоридой» (6:3, 1-3).
Всего в 4 играх текущего турнира на счету россиянина 6 (0+6) очков.
Веню Гретцкого не реально догнать
Но какой же мерзкий фол Монтура был на Кучерове в конце матча, прям в затылок ударил клюшкой специально.
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19. Марио Лемье 172
20. Петер Форсберг 171
21. Никита Кучеров 166
22. Дени Потвен - 165
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