Киф о 2 бросках «Торонто» за первые 10 минут 4-го матча против «Бостона»: «Трудно сказать, почему такой старт. Наша игра выглядела немного напряженной»

Шелдон Киф высказался о поражении от «Бостона» (1:3, 1-3 в серии).

« » проиграл четвертый матч серии первого раунда Кубка Стэнли. У канадского клуба было 2 броска в створ за первые 10 с половиной минут игры.

«Трудно сказать, почему был такой старт. Трудно точно определить. Не уверен, что это недостаток энергии.

Это было похоже на то, как мы начали третий матч. Наша игра выглядела немного напряженной. Трудно сказать, почему», – сказал главный тренер «Лифс».