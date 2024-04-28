Дадонов сделал передачу в 3-м матче серии с «Вегасом». Форвард «Далласа» набрал 1-е очко после травмы

Евгений Дадонов сделал передачу в 3-м матче серии с «Вегасом».

« » обыграл «Голден Найтс» в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли (3:2 ОТ, 1-2).

35-летний россиянин выступил одним из ассистентов при шайбе Миро Хейсканена во втором периоде.

Набранное очко стало для россиянина первым после полученной в феврале травмы, из-за которой он пропустил более 2 месяцев.

вернулся в строй в заключительном матче регулярного чемпионата , в котором суммарно набрал 23 (12+11) очка в 51 игре.

Сегодня Евгений (16:20, «+1») нанес 1 бросок в створ и 1 мимо, а также сделал 3 блока.