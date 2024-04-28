«Автомобилист» продлил контракт с Хрипуновым до мая 2026-го
«Автомобилист» продлил контракт со Степаном Хрипуновым.
С нападающим заключили новое соглашение сроком на два сезона. Оно рассчитано до 31 мая 2026 года.
Хрипунов выступает в системе «Автомобилиста» с 2017 года. За команду он провел 305 матчей в КХЛ, в которых набрал 71 (28+43) очко.
Минувший сезон стал самым результативным в карьере Хрипунова. У него 25 (12+13) баллов за результативность, в том числе три гола и четыре результативных передачи в Кубке Гагарина.
Статистику 28-летнего хоккеиста можно найти по ссылке.