«Автомобилист» продлил контракт с Хрипуновым до мая 2026-го

Теги Автомобилист КХЛ Степан Хрипунов Хоккей

«Автомобилист» продлил контракт со Степаном Хрипуновым.

С нападающим заключили новое соглашение сроком на два сезона. Оно рассчитано до 31 мая 2026 года.

Хрипунов выступает в системе «Автомобилиста» с 2017 года. За команду он провел 305 матчей в КХЛ, в которых набрал 71 (28+43) очко.

Минувший сезон стал самым результативным в карьере Хрипунова. У него 25 (12+13) баллов за результативность, в том числе три гола и четыре результативных передачи в Кубке Гагарина.

Статистику 28-летнего хоккеиста можно найти по ссылке.

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
по делу ☝️
+1
0
+1
Ну а что, годика на 3-4 слабо было заключить со Степой контракт? Честно говоря, уже мало что удивляет, взять тот же контракт Зборовского на три года. Был бы Гуркин, ему бы лет на пять , как минимум захреначили индульгенцию. Ладно, не наше дело, мутите и дальше.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий