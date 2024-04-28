Кучеров набирает очки в 4 матчах плей-офф подряд – у него 4-й ассист

Теги Тампа-Бэй Флорида Кубок Стэнли НХЛ Никита Кучеров Брэйден Пойнт Хоккей

Никита Кучеров сделал результативную передачу в 4-й игре с «Флоридой» в плей-офф.

«Тампа» принимает «Флориду» (3:0, второй период) в четвертом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ

На 15-й минуте матча Никита Кучеров сделал результативную передачу, а Брэйден Пойнт забил третий гол своей команды. 

Таким образом, российский форвард «Тампы» набирает очки в четвертом матче плей-офф подряд – в трех предыдущих играх против «Флориды» было по одной результативной передаче. 

«Флорида» ведет в серии 3-0.

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7 комментариев
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Ответ Alex Rhea
Никакущий Никита, пора на фазельчемп с такой игрой
Минусуйте его, насмехайтесь над ним
+3
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+2
Ответ ilmir2504
Минусуйте его, насмехайтесь над ним
Сегодня по игре так и есть, ждём третий период…
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Там Миша играет, а новости как всегда не было.
+2
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Мастерство, это когда начинаешь очки даже стоя
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Ответ Alex Rhea
Никакущий Никита, пора на фазельчемп с такой игрой
дибилушка
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