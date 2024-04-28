Кучеров набирает очки в 4 матчах плей-офф подряд – у него 4-й ассист
Никита Кучеров сделал результативную передачу в 4-й игре с «Флоридой» в плей-офф.
«Тампа» принимает «Флориду» (3:0, второй период) в четвертом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ.
На 15-й минуте матча Никита Кучеров сделал результативную передачу, а Брэйден Пойнт забил третий гол своей команды.
Таким образом, российский форвард «Тампы» набирает очки в четвертом матче плей-офф подряд – в трех предыдущих играх против «Флориды» было по одной результативной передаче.
«Флорида» ведет в серии 3-0.