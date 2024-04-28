«Ливерпуль» вновь теряет очки, ничьи «МЮ» и «Челси», 46 игр «Байера» без поражений, КДК не отменил желтую Дуарте, Роналду не забивает в 3 матчах и другие новости

Теги утренний дайджест Футбол

1. В АПЛ «Ливерпуль» вновь потерял очки – 2:2 с «Вест Хэмом», а Салах поругался с Клоппом. «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Бернли» (1:1), пропустив с пенальти на 87-й. «Челси» отыграл два мяча в матче с «Астон Виллой» (2:2), а гол Дисаси на 95-й отменили.

«МЮ» лишился шансов на выход в Лигу чемпионов с 4-го места АПЛ. Англия может получить пятый слот, если обойдет Германию в таблице коэффициентов УЕФА, но шансы невелики.

2. «Байер» на 96-й минуте спас ничью со «Штутгартом» и продолжает свою эпическую серию – 46 матчей без поражений!

«Бавария» победила «Айнтрахтом» благодаря дублю Харри Кейна. У форварда 35 голов в Бундеслиге (он побил рекорд Уве Зеелера) и 42 – за 42 матча в «Баварии».

3. В Италии был большой матч, но «Ювентус» и «Милан» голов не забили – 0:0. «Россонери» нанесли 0 ударов в створ, в воротах играл Спортьелло вместо получившего травму Меньяна.

4. НХЛ. «Тампа» обыграла «Флориду» (6:3) и сделала счет в серии 1-3, Кучеров трижды ассистировал партнерам (он уже на 21-м месте в истории НХЛ по очкам в плей-офф), Василевский побил рекорд Гашека по победам для вратарей из Европы, Сергачев провел 1-й матч после жуткой травмы, Бобровский пропустил 6 шайб. «Торонто» проиграл «Бостону» (1:3, 1-3 в серии), Самсонов пропустил 3 шайбы после 17 бросков и был заменен. Все результаты дня – здесь

5. КДК не отменил желтую Дуарте – Казарцев правильно показал ее в дерби. Защитник «Спартака» не сыграет с «Локо».

6. Совет директоров КХЛ утвердил участников сезона-2024/25. Состав не изменился, в чемпионате сыграют 23 клуба.

7. Криштиану Роналду не забивает в трех последних матчах за «Аль-Наср», хотя команда и обыграла «Аль-Халидж» (1:0) благодаря голу Эмерика Лапорта.

8. МЛС. «Интер Майами» Месси разгромил в гостях «Нью-Инглэнд Революшн» – 4:1. У Лео 2+1, Суарес тоже забил.

9. НБА. «Орландо» сравнял счет в серии с «Кливлендом» (2-2), «Лейкерс» прервали победную серию «Денвера» (1-3) и другие результаты.

10. Победителям Игр БРИКС выплатят по 358,4 тысячи рублей, серебряным призерам – по 179,2 тысячи, бронзовым – по 107,5.

11. «Шанхай» Слуцкого сыграл 1:1 в дерби с «Шанхай Порт». Команда российского тренера не проигрывает 9 матчей подряд – 7 побед и 2 ничьих, общий счет – 18:4.

12. Единая лига ВТБ. Плей-офф. 1/4 финала. ЦСКА выиграл у «Енисея» (3-0) и вышел в 1/2 финала, «Уралмаш» сократил отставание в серии с «Зенитом» (1-2).

13. «Милан» хочет назначить Хулена Лопетеги. Тренер готов отказаться от более крупного предложения «Вест Хэма».

14. «Рубин» анонсировал матч с «Уралом» под трек «Юморист» с хавбеком Русланом Безруковым, пошутившим про «денежки на карту».

15. Российские дзюдоисты Инал Тасоев и Матвей Каниковский выиграли чемпионат Европы, Тамерлан Башаев взял бронзу.

16. Российские пловцы Чикунова, Минаков, Малютин, Лифинцев и Чимрова победили на международном турнире в Боснии, Колесников – 2-й.

17. Камила Валиева приняла участие в выпуске программы «Новая битва экстрасенсов».

Цитаты дня.

Ральф Шумахер: «Ред Булл» скатится в посредственность за еще два года с Хорнером. После ухода Ньюи Ферстаппен думает о том же»

Эрик тен Хаг: «МЮ» – одна из самых зрелищных команд АПЛ. Мы создаем много моментов, играя в хороший футбол»

Генсек РФС о словах Безрукова про «Краснодар» и «денежки»: «Давайте об убийстве завтра будем шутить. Всему есть грань»

«Ситуация между Израилем и Палестиной совершенно не такая, как с Россией». МОК допустит палестинских атлетов к Олимпиаде-2024

Салах – прессе после перепалки с Клоппом: «Будет пожар, если я выступлю»

Валиева предоставила для шоу «Битва экстрасенсов» свой пиджак, в котором была на встрече с Путиным: «Это был лучший день в моей жизни»

Генсек РФС считает, что возвращение фанатов на трибуны в РПЛ будет мудростью, а не слабостью: «Внимание на себя они обратили. Благодаря их позиции Fan ID делали удобнее»

10 комментариев
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самая главная новость должна быть о Байере, ведь они опять не проиграли самой сильной команде после них, не имея уже мотивации ‼
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Валиева пытается с помощью духов понять что же тогда произошло…похвально.
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Если Салах выступит - пожар будет, согласен. Но есть нюанс. Пожар - в заднице египтянина, которого после развёрнутой критики выкинут на мороз с учётом невыразительной и блеклой игры за Ливерпуль в этом сезоне. Слишком стремительно он сдулся.
Чья бы корова мычала, как говорится.
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По заветам победы баварии айнтрахтом, верю в сегодняшнюю победу динамо зенитом и локо спартаком
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Пиджак, который был на встрече с путиным... На ком он сейчас
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Ответ justbored
Оставлю тут для любителей называть Динамо М "беЗтрофейником" (перед глухой согласной, согласно заветам Луначарского, ставится С; но вы, перед "бесами" трепещущие, уж определитесь, что для вас дороже). "Неверкузен" должен послужить великим вдохновителем для нас всех.
Найти бы вам своего Хаби Алонсо. Силкин был ближе всего к снятию клейма бестрофейников, но Бердыев был категорически против.
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Ответ justbored
Да ну Силкин был ни рыба ни Спартак. Я пережил это всё.
А мне нравилась тогда игра Динамо. Сезон 2011/2012 это пик нашего чемпионата, вряд-ли мы когда увидим такое снова. Смотришь на составы команд и кажется что это было в другой жизни.
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Ответ Трент Резнор
А мне нравилась тогда игра Динамо. Сезон 2011/2012 это пик нашего чемпионата, вряд-ли мы когда увидим такое снова. Смотришь на составы команд и кажется что это было в другой жизни.
Я тогда не особенно следил даже, признаться. Осознанно заболел со времён Бородюка, Добровольского где-то.
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