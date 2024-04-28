Любушкин в 4-м матче серии с «Бостоном»: 2-я передача в этом плей-офф, 9 хитов и «+1» за 17:31

Илья Любушкин применил 9 силовых приемов в 4-м матче серии с «Бостоном».

« » проиграл «Брюинс» (1:3, 1-3 в серии первого раунда Кубка Стэнли).

Российский защитник ассистировал Митчу Марнеру при единственной шайбе «Лифс». В его активе 2 (0+2) балла в 4 играх в текущем плей-офф при полезности «+3».

Сегодня Любушкин (17:31, 0:40 – в меньшинстве, «+1») нанес 1 бросок в створ и 2 мимо, сделал 1 блок, применил 9 силовых приемов и допустил 1 потерю.