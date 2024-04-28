Любушкин в 4-м матче серии с «Бостоном»: 2-я передача в этом плей-офф, 9 хитов и «+1» за 17:31

Теги Торонто Бостон Кубок Стэнли НХЛ Илья Любушкин Хоккей

Илья Любушкин применил 9 силовых приемов в 4-м матче серии с «Бостоном».

«Торонто» проиграл «Брюинс» (1:3, 1-3 в серии первого раунда Кубка Стэнли). 

Российский защитник ассистировал Митчу Марнеру при единственной шайбе «Лифс». В его активе 2 (0+2) балла в 4 играх в текущем плей-офф при полезности «+3». 

Сегодня Любушкин (17:31, 0:40 – в меньшинстве, «+1») нанес 1 бросок в створ и 2 мимо, сделал 1 блок, применил 9 силовых приемов и допустил 1 потерю. 

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий