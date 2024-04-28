«Торонто» впервые за 50 лет проиграл 6 подряд матчей плей-офф на своей арене.

«Лифс» уступили « » в четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (1:3, 1-3).

Канадский клуб проиграл оба домашних матча в этом плей-офф. С учетом прошлого розыгрыша, серия домашних поражений достигла 6 игр (5-й матч в серии с «Тампой» и 1-й, 2-й и 5-й – в серии с «Флоридой»).

В прошлый раз такая серия домашних поражений в истории клуба фиксировалась с 1971 по 1974 годы.

Напомним, что «Лифс» не выигрывали с 1967 года. Их пауза без побед является рекордной в истории лиги.