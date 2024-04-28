«Торонто» впервые за 50 лет проиграл 6 подряд матчей плей-офф на своей арене

Теги Торонто Бостон Кубок Стэнли НХЛ Шелдон Киф Хоккей

«Торонто» впервые за 50 лет проиграл 6 подряд матчей плей-офф на своей арене.

«Лифс» уступили «Бостону» в четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (1:3, 1-3). 

Канадский клуб проиграл оба домашних матча в этом плей-офф. С учетом прошлого розыгрыша, серия домашних поражений достигла 6 игр (5-й матч в серии с «Тампой» и 1-й, 2-й и 5-й – в серии с «Флоридой»). 

В прошлый раз такая серия домашних поражений в истории клуба фиксировалась с 1971 по 1974 годы. 

Напомним, что «Лифс» не выигрывали Кубок Стэнли с 1967 года. Их пауза без побед является рекордной в истории лиги. 

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Не понимаю почему Мэттьюс не тащит Торонто?
0
0
0
xDDD и этот рекорд за ними))а Португал выйдет?)
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий