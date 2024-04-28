Сергачев стал 3-й звездой матча плей-офф с «Флоридой», сделав пас на победный гол. Защитник провел 1-ю игру после травмы

Михаил Сергачев признан третьей звездой матча с «Флоридой» (6:3, 1-3).

На 30-й минуте игры 1-го раунда Кубка Стэнли защитник « » ассистировал Брэндону Хэйглу, забившему победный гол.

Россиянин провел первый матч после травмы, полученной в начале февраля. Ранее в сезоне также пропускал полтора месяца из-за повреждения.

В субботу в игре с «Пантерс» за 17:03 (1:02 – в большинстве) у защитника ни одного броска в створ ворот, 1 хит, полезность – «0».