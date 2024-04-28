Мэттьюс не вышел на 3-й период 4-го матча с «Бостоном» из-за болезни. У него 1 бросок в створ за 14:16

Теги Торонто Кубок Стэнли НХЛ Остон Мэттьюс Шелдон Киф Здоровье Хоккей

Остон Мэттьюс не вышел на 3-й период 4-го матча серии с «Бостоном» из-за болезни.

«Торонто» проиграл «Брюинс» (1:3, 1-3 в серии первого раунда Кубка Стэнли). 

26-летний американец нанес 1 бросок в створ за 14:16 игрового времени. В 4 играх в текущем плей-офф он набрал 3 (1+2) очка. Все – во втором матче серии. 

Главный тренер «Лифс» Шелдон Киф сообщил, что врачи команды сняли Мэттьюса с игры из-за болезни. 

Ранее сообщалось, что по этой причине форвард пропускал тренировки в дни между играми серии.

В регулярном чемпионате Остон забросил 69 шайб в 81 игре и выиграл «Морис Ришар Трофи». 

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8 комментариев
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Душевная травма
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+4
Вот чем это объяснить. Какая то магия ПО.
Вроде снайперюга а как игры на вылет, просто здулся. Такая же штука и с Овечкиным, он не один ПО не провёл так как проводит регулярки 🤷🏻‍♂️
+10
-6
+4
Ответ Рассол Уэстбрик
В 2018 задницу толстопузого подтащили Кузнецов, Холтби и Бэкстрем
доооо, Овечкин же не тащил никогда,чё вы чушь несёте
+2
0
+2
По всей видимости Торонто аут из ПО. А надеялся с Бостоном увидеть 7 матчей.
0
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Ответ newyork13
Вот чем это объяснить. Какая то магия ПО. Вроде снайперюга а как игры на вылет, просто здулся. Такая же штука и с Овечкиным, он не один ПО не провёл так как проводит регулярки 🤷🏻‍♂️
А как же в 2018?!
+6
-6
0
Ответ Alex Rastrelli
А как же в 2018?!
В 2018 задницу толстопузого подтащили Кузнецов, Холтби и Бэкстрем
+4
-4
0
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