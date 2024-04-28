Мэттьюс не вышел на 3-й период 4-го матча с «Бостоном» из-за болезни. У него 1 бросок в створ за 14:16
Остон Мэттьюс не вышел на 3-й период 4-го матча серии с «Бостоном» из-за болезни.
«Торонто» проиграл «Брюинс» (1:3, 1-3 в серии первого раунда Кубка Стэнли).
26-летний американец нанес 1 бросок в створ за 14:16 игрового времени. В 4 играх в текущем плей-офф он набрал 3 (1+2) очка. Все – во втором матче серии.
Главный тренер «Лифс» Шелдон Киф сообщил, что врачи команды сняли Мэттьюса с игры из-за болезни.
Ранее сообщалось, что по этой причине форвард пропускал тренировки в дни между играми серии.
В регулярном чемпионате Остон забросил 69 шайб в 81 игре и выиграл «Морис Ришар Трофи».
Вроде снайперюга а как игры на вылет, просто здулся. Такая же штука и с Овечкиным, он не один ПО не провёл так как проводит регулярки 🤷🏻♂️