Мэттьюс не вышел на 3-й период 4-го матча с «Бостоном» из-за болезни. У него 1 бросок в створ за 14:16

Остон Мэттьюс не вышел на 3-й период 4-го матча серии с «Бостоном» из-за болезни.

« » проиграл «Брюинс» (1:3, 1-3 в серии первого раунда Кубка Стэнли).

26-летний американец нанес 1 бросок в створ за 14:16 игрового времени. В 4 играх в текущем плей-офф он набрал 3 (1+2) очка. Все – во втором матче серии.

Главный тренер «Лифс» Шелдон Киф сообщил, что врачи команды сняли с игры из-за болезни.

Ранее сообщалось, что по этой причине форвард пропускал тренировки в дни между играми серии.

В регулярном чемпионате Остон забросил 69 шайб в 81 игре и выиграл «Морис Ришар Трофи».