Величкин о победе «Металлурга» в Кубке Гагарина: «Чемпионство есть чемпионство. Никто не вспомнит, сколько голов ты забил. Ты лучший»

Теги Металлург Мг Локомотив Геннадий Величкин КХЛ Кубок Гагарина Спорт-Экспресс Хоккей

Геннадий Величкин отреагировал на мнение о неинтересном финале Кубка Гагарина.

Магнитогорский клуб выиграл Кубок Гагарина в первом сезоне под руководством Андрея Разина, обыграв в финале «Локомотив» (4-0). 

«Чемпионство есть чемпионство, а то, что голов мало, это действительно так. Когда ты стал чемпионом, никто не вспомнит, сколько голов ты забил. Ты чемпион, ты лучший.

Шла борьба серьезных команд, серьезного стиля, в частности, я говорю о «Локомотиве». Мы все знали, что они играют от обороны, в такой сковывающий хоккей. Причем это частенько было в Ярославле. От этого команда «Локомотив» никогда не была хуже, она всегда была на высоте.

Если бы не та трагедия (авиакатастрофа 2011 года – Sports), «Локомотив», я думаю, несколько раз уже становился бы чемпионом за эти годы. Но он все равно будет чемпионом когда-то. И неважно, один гол он забил или выиграл, забив семь.

Я очень хорошо знаю руководителя «Локомотива», тренерский штаб почти весь хорошо знаю, я думаю, эти ребята находятся на правильном пути и в ближайшие годы все докажут.

А то, что мало голов, – да, мало, но игра-то была, и стычки, и комбинации, и самопожертвование, ребята ложились под шайбу, зубами ее вырывали. Все причиндалы хоккейные были налицо. Ну, а голы... Мы тоже с ЦСКА выигрывали 2:1, в пустые – 3:1, а со «Львом» выиграли 7:4, тем не менее обе серии запомнились», – сказал экс-гендиректор «Металлурга».

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1 комментарий
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Ну забили 7голов(могло быть 8,в пустые ворота не зашла в 4матче) в финале, это по 2в среднем. Нормальный результат, в среднем по 2гола за матч. При том что это был сам Локомотив монстр и Исаев играл круто. И у нас большинства почти не было весь сезон. Если б Трактор выиграл КГ, они бы вообще не парились, сколько шайб забили) Ну и это 7голов за 4игры финала, было бы в серии 6—7игр и голов было бы еще больше. Для меня лично главное это 3КГ. Этот ждал 8лет.
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